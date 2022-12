''Il problema non è il costo'', o invece lo è?

'Il problema non è il costo, e' la distribuzione della pillola'': così rispondeva l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, il 28 settembre ad una studentessa che le diceva di andarsene dalla manifestazione per l'aborto libero e gratuito. ''Non e' un problema per chi se la può pagare! Per i giovani, per chi i soldi non ce li ha e vive nelle case popolari il problema c'è, solo che a voi non interessa'', replicava la giovane in un video diventato virale che ha riportato l'attenzione su una legge italiana, vecchia quanto la 194 e che prevedeva proprio la pillola gratuita. Si tratta della 405 che nel 1975 ha istituito i consultori familiari. La contraccezione gratuita riguarda giovani, con limiti di età variabile, donne in difficoltà economiche, per un periodo di tempo limitato, dopo un parto o dopo un aborto. La situazione però è molto complessa.