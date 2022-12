Meteo: piogge fino a sabato poi tempo più stabile e sole

Piogge intense ancora tutto oggi soprattutto sulle regioni centrali, sul versante tirrenico e in Sardegna e, dal pomeriggio, in Campania. Venti tesi. Un fronte freddo, invece, lambirà il Nordest, per poi scivolare sabato lungo l'Adriatico, contribuendo a riportare le temperature su valori più vicini alla norma al Centrosud. Da domenica sole e condizioni finalmente più stabili su tutta l'Italia. Sono queste in estrema sintesi le previsioni per le prossime ore.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma il miglioramento nel weekend ma avvisa anche del residuo maltempo di oggi. Nelle prossime ore sono ancora previste precipitazioni al Nord-Est con neve oltre i 900 metri.

Sabato mattina le ultime piogge si attarderanno su Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio con molte nubi ancora in Pianura Padana. Da domenica poi si tornerà a rivedere il sole su tutto il Nord, con 8-10°C di massima anche in Val Padana. Sanò, infine, azzarda la tendenza per le feste natalizie: dopo il passaggio di qualche fronte più instabile tra il Solstizio d'Inverno (21 dicembre) e la Vigilia (24 dicembre), il Santo Natale potrebbe essere asciutto, mite ma con qualche nuvola sparsa più probabile al Nord e in Toscana.

Nel dettaglio: - Venerdì 16. Al nord: precipitazioni specie al Nord-Est con neve sulle Alpi oltre i 900 metri. Al centro: maltempo sulle Tirreniche e sulla Sardegna occidentale. Al sud: locali piogge in Campania, soleggiato e caldo per il periodo altrove.

- Sabato 17. Al nord: ultimi piovaschi al Nordest poi migliora.

Al centro: piovaschi sparsi alternati a schiarite. Al sud: in prevalenza soleggiato.

- Domenica 18. Al nord: soleggiato. Al centro: soleggiato. Al sud: soleggiato.

Tendenza: alta pressione almeno fino al Solstizio d'Inverno, mercoledì 21 dicembre.