Incendio in abitazione nel pordenonese, morta anziana

(ANSA) - TRIESTE, 16 DIC - Una donna, di 86 anni, è morta nell'incendio sviluppatosi nella propria abitazione, stamani ad Aviano (Pordenone).

Secondo quanto accertato dai Vigili del fuoco, che sono intervenuti immediatamente sul posto, le fiamme si sarebbero sprigionate dalla stufa accesa, bruciando parti della cucina e arredi. Da lì si è espanso anche ad altri locali. Quando i pompieri sono entrati nell'appartamento hanno trovato l'anziana a terra, deceduta poco prima. Indagini sono in corso per stabilire se la donna è morta per le ustioni, per intossicazione da fumo o per altre ragioni. A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno notato fumo uscire dalla casa. (ANSA).