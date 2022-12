Colpi d'arma da fuoco contro palazzo a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Pianura sono intervenuti in Via Evangelista Torricelli. Esplosi colpi d'arma da fuoco contro un palazzo. Sul posto militari della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli hanno ritrovato 6 ogive e 9 bossoli calibro 9x21. Indagini sono in corso per chiarire dinamica e matrice del fatto. (ANSA).