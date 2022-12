Un'auto è finita in mare in porto alla Spezia, un morto

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Incidente mortale in porto questa mattina alla Spezia. Secondo le prime informazioni un'auto di servizio è finita in mare nella zona tra Calata Artom e Molo Fornelli, nel terminal Lsct. Il conducente del mezzo sarebbe deceduto, il passeggero si è salvato. Le attività portuali sono state sospese per consentire l'intervento dei soccorritori. (ANSA).