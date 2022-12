Conte, sul Reddito non molliamo di un centimetro

(ANSA) - PALERMO, 15 DIC - "Lo Zen è uno dei quartieri più difficili di Palermo, la "periferia" per antonomasia, uno dei tanti luoghi di Italia dove la fragilità sociale ha messo radici. Oggi ho visitato il mercato che vive tra questi palazzi, incontrando tanti cittadini che mi hanno raccontato il loro disagio. Persone che si spaccano la schiena per 12 ore al giorno per un salario da fame per poter mettere a tavola un pasto per i propri figli. Persone nei cui occhi brilla la luce della dignità e del riscatto, cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza per rilanciare la propria vita - non certo per accomodarsi su un divano". Così su Fb Giuseppe Conte, dopo avere incontrato alcuni percettori del reddito di cittadinanza a Palermo.

"Sono donne e uomini che non intendiamo abbandonare, che intendiamo difendere dalle scelte di questo Governo, ben attento a tutelare i privilegiati e sordo alla voce di chi è in difficoltà. Non molliamo di un centimetro", aggiunge. (ANSA).