Accolto il patteggiamento per il nonno di Eitan

Il gup Pietro Balduzzi ha accolto la richiesta di patteggiamento a un anno e 8 mesi, pena sospesa, per Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan, unico sopravvissuto della tragedia del Mottarone. Accolta anche la richiesta di patteggiamento di Gabriel Alon Abutbul, complice del nonno, a un anno e 6 mesi, sempre con pena sospesa.



"E' la soluzione giusta per il bene del bambino: l'unica che si poteva percorrere anche nell'interesse delle famiglie. Ci auguriamo che sia la svolta per questa dolorosa vicenda, e si possa finalmente voltare pagina". E' il commento rilasciato a caldo dagli avvocati Sara Carsaniga e Mauro Pontini, subito dopo essere usciti dall'ufficio del gup di Pavia, Pietro Balduzzi, che questa mattina ha accolto la richiesta di patteggiamento a 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) per il loro assistito Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan, il bambino di 7 anni unico sopravvissuto della tragedia della funivia del Mottarone del 23 maggio 2021. Il giudice ha accolto anche il patteggiamento, a 1 anno e 6 mesi (pena sospesa), per Gabriel Alon Abutbul, presunto complice del nonno nel rapimento del piccolo avvenuto l'11 settembre 2021, quando aveva 6 anni e venne portato in Israele. "Leggendo la motivazione della sua decisione - hanno aggiunto i legali del nonno - il giudice ha evidenziato il clima di conflittualità presente tra le due famiglie. Ma è anche emerso che il bambino era felice di andare con il nonno in Israele. Non c'è stata nei suoi confronti nessuna violenza o costrizione". "Analizzeremo con molta attenzione la motivazione della decisione del gup - hanno spiegato ancora gli avvocati Carsaniga e Pontini -. In attesa che emerga finalmente la verità dall'inchiesta sulla caduta della funivia del Mottarone, una tragedia nella quale hanno perso la vita 13 persone e l'unico sopravvissuto è rimasto senza i suoi genitori e il fratellino, ci auguriamo che su questa vicenda cali il silenzio. Lo si deve prima di tutto a Eitan. E' una questione privata, diventata sin troppo pubblica. E non si può neppure ridurla a una contrapposizione, quasi tra tifosi, tra Italia e Israele".