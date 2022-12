"Vaccino uguale morte", scritte No Vax all'Isef di Torino

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - "Vax=Morte", "Scuola razzista libertà non prevista". E ancora: "Consensi estorti, atleti morti". "Nazi pass ricatto mortale". Sono alcune delle tante scritte No Vax, alcune enormi, che la notte scorsa sono state fatte sull'edificio di piazza Bernini 12 a Torino, dove si trova la sede dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica, l'Isef, e al Liceo Classico Cavour. Oltre alle scritte con la vernice rossa è stato riprodotto il simbolo della doppia V cerchiata, logo apparso in altre azioni simili, sempre contro la vaccinazione anti Covid. Sul blitz della scorsa notte indaga la Digos della Questura di Torino. (ANSA).