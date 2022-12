Ucraina: 'superare l'inverno', a Parigi la conferenza per gli aiuti a Kiev

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha aperto la conferenza sull'Ucraina a Parigi affermando che l'obiettivo è di raggiungere risultati "molto concreti" per consentire alla popolazione ucraina di "resistere durante l'inverno". "Vogliamo aiutare gli ucraini a resistere durante l'inverno", ha ripetuto più volte Macron, aggiungendo che "la Russia agisce vigliaccamente" e "tenta di seminare il terrore nella popolazione" distruggendo le sue infrastrutture civili.

"In Ucraina fa freddo, la Russia bombarda, cerca di tagliare l'acqua, l'elettricità, il gas e per questo oggi ci sono 70 stati e organizzazioni internazionali riunite qui per dare risposte concrete, generatori, ricostruzione", gli ha fatto eco la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna.

La Conferenza, ha confermato Macron, varerà un meccanismo per un miglior coordinamento degli aiuti internazionali, appoggiandosi su quello di protezione civile dell'Unione europea.

Intervenuto in videoconferenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha spiegato che "l'Ucraina ha bisogno di almeno 800 milioni di euro come aiuto d'emergenza per il settore energetico". E ha detto che si farà tutto il possibile per far fronte al blackout e al terrore energetico. "La maggior parte delle nostre centrali sono danneggiate dai bombardamenti russi. Ogni giorno i nostri ingegneri devono staccare milioni di ucraini dalla rete elettrica".

Parigi, ha annunciato il presidente francese, si è impegnata in aiuti all'Ucraina per 125 milioni di euro, gli altri paesi della Conferenza di Parigi per altri 400 milioni, "cifra che aumenterà nel corso della giornata". Gli aiuti francesi "copriranno i settori dell'accesso all'energia e l'elettricità, l'accesso all'acqua, gli aiuti alimentari, le infrastrutture sanitarie, di trasporto, la sicurezza civile e le azioni di sminamento". Gli aiuti consentiranno "in particolare di inviare a brevissimo termine 63 nuovi generatori elettrici ad alta potenza.

Giungendo alla conferenza, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha detto che "l'Italia è pronta a fare la sua parte per aiutare la popolazione ucraina. Non è soltanto una questione militare. Noi abbiamo inviato decine e decine di tonnellate di materiale elettrico, di trasformatori, di commutatori, per permettere all'Ucraina di avere una rete elettrica funzionante durante l'inverno e anche per favorire il riscaldamento della popolazione civile".

"Lo spirito ucraino rimane intatto e inflessibile. Dobbiamo aiutare gli ucraini a superare l'inverno, e per tutto il tempo necessario. È questo che ci porta oggi a Parigi. L'Europa sta fornendo maggiore sostegno all'Ucraina man mano che le temperature scendono. Stiamo fornendo 800 generatori di energia, ad esempio, e presto fino a 30 milioni di lampadine a led, che possono contribuire a un prezioso risparmio energetico". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Inoltre, stiamo creando un nuovo hub dell'Ue in Polonia per fornire assistenza energetica e sanitaria all'Ucraina. Sarà operativo dalla prossima settimana e aperto a qualsiasi paese terzo donatore".