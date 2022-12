Riduzione in schiavitù con riti voodoo, 5 arresti

(ANSA) - LODI, 13 DIC - Reclutavano, assoggettavano e costringevano a prostituirsi ragazze nigeriane prelevate in Libia e gli infliggevano violenze, estorsioni e riti vodoo. Con queste accuse la Polizia di Lodi ha arrestato stamani 5 nigeriani - 3 uomini e 2 donne - residenti in Italia. Fra i reati contestati c'è la riduzione in schiavitù. Durante le indagini gli agenti hanno individuato 4 giovani che nel Nord Italia il gruppo costringeva a prostituirsi e a consegnare loro tutto il denaro guadagnato. (ANSA).