Preso aggressore del medico ferito in parcheggio ospedale

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - È stato individuato e bloccato dai Carabinieri l'uomo sospettato di essere l'autore dell'aggressione a un medico nel Policlinico di San Donato Milanese (Milano), Giorgio Falcetto, di 76 anni. Si tratta di un pregiudicato di 62 anni. I carabinieri lo hanno trovato a Rozzano (Milano) mentre stava per salire a bordo della sua auto.

L'uomo è stato portato nella caserma della compagnia di San Donato. L'arma usata per il ferimento, un'ascia o un machete, non è stata al momento trovata. (ANSA).