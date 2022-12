Sparatoria Roma: prefetto-sindaco,presto una stretta su poligoni

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Programmeremo una stretta sui poligoni di tiro, ne parleremo col questore e le altre forze di polizia e faremo un'attività per vedere esattamente i controlli amministrativi che possiamo fare per verificare la regolarità della conduzione di queste strutture. È giusto che questo si faccia e anche con rapidità". Lo ha detto il prefetto di Roma Bruno Frattasi, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, in merito alla strage ieri a Fidene.

"Auspico una stretta dal punto di vista legislativo e amministrativo sull'utilizzo delle armi nei poligoni, perché siamo un Paese che, a differenza di altri e dovremmo esserne orgogliosi, ha regole più rigorose sui porti d'armi. Ma se poi ci sono zone in cui non c'è sufficiente rigore, ci sono rischi per la sicurezza dei cittadini". Cosi il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza a seguito della strage di ieri a Fidene.