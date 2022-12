Qualità vita: Milano perde sei posizioni, Cremona ne guadagna 26

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Milano resta nella top ten delle città con la migliore qualità della vita ma, rispetto allo scorso anno, scende di sei posizioni fino all'ottavo posto anche se si conferma prima per quanto riguarda Affari e lavoro.

Secondo la trentatreesima indagine sulla qualità della vita nelle città del Sole 24 ore, la performance migliore in Lombardia è quella di Cremona, che arriva all'undicesimo posto e guadagna 26 posizioni.

Guadagna 25 posizioni, recuperando quando aveva perso in pandemia, anche Bergamo che arriva al 14mo posto. Decisamente meno brillante il risultato di Como, che perde sedici posizioni e scende al trentatreesimo posto. Ultima in Lombardia è Pavia al 62mo posto (-2), mentre Mantova - con 11 posizioni in meno del 2021 - è 58ma.

Monza scende di 9 posizioni al 23mo posto nella classifica generale, ma è prima assoluta nella classifica sul benessere delle donne, grazie ai dati sull'inserimento nel mondo del lavoro (il gap occupazionale è al 7,1% contro il 19,4% di media nazionale) e alla lunga prospettiva di vita che arriva a 86,1 anno.

Sondrio è quindicesima con un +14 nella classifica assoluta, e un terzo posto per Giustizia e Sicurezza. Brescia si conferma sostanzialmente stabile al 22mo posto (-1). Lecco perde sette posizioni ed è 32ma, lo stesso fa Varese che è 43ma, mentre Lodi guadagna otto posizioni e sale al 49mo posto. (ANSA).