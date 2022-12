Sparatoria a Roma: quattro feriti, gravissima una donna

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Quattro feriti tra cui una donna di 50 anni gravissima. E' il bilancio, in termini di feriti, della sparatoria avvenuta in via Monte Giberto questa mattina a Roma.

La donna, ferita al cranio, è ricoverata all'ospedale Sant'Andrea "in gravissime condizioni, è in prognosi riservata ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed ora in rianimazione", fa sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Dei quattro feriti "uno trasportato al Policlinico Gemelli (uomo, 67 anni, ferito al volto), una al Policlinico Umberto I (donna, 80 anni, ferita al torace) e una al Policlinico Sant'Andrea (donna, di 50 anni, ferita al cranio), più un malore di un uomo di 65 anni presente all'evento che è stato portato in stato di shock all'ospedale Pertini", spiega D'Amato. "In serata mi recherò personalmente al Policlinico Umberto I a visitare l'anziana donna", conclude. (ANSA).