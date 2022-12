Incidenti, 3 morti e 4 feriti alle porte di Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 11 DIC - È di tre morti, di 33, 29 e 15 anni, e 4 feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 4 di notte lungo la strada provinciale 244, alle porte di Alessandria. Come reso noto dal 118 i due feriti sono uno in codice rosso e uno in codice giallo.

Viaggiavano tutti su di una sola auto finita fuori strada tra la località di Cabanette e il sobborgo alessandrino di Cantalupo. Come spiegato dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco - avvertita dai carabinieri e intervenuta con 2 squadre impegnate per oltre 3 ore - la zona è quella del passaggio a livello. Rfi, infatti, in una breve nota informa che sulla linea Alessandria - San Giuseppe di Cairo il traffico è sospeso tra il capoluogo di provincia piemontese e Acqui Terme per il danneggiamento dell'impianto provocato dal veicolo; riprogrammata l'offerta ferroviaria e attivato servizio sostitutivo con bus. Sul posto tecnici Rfi. (ANSA).