Scuole chiuse precauzionalmente per maltempo in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - Scuole chiuse oggi in Umbria come precauzione legata all'allerta arancione per le condizioni meteo, Lo hanno deciso le prefetture di Perugia e Terni.

In particolare - si legge nell'ordinanza della Prefettura di Perugia - è stato ritenuto che le "criticità idrauliche e idrogeologiche previste possano mettere a rischio anche la circolazione lungo tutto il sistema viario generando situazioni di rischio per l'incolumità pubblica", (ANSA).