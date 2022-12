Neve, in Piemonte oltre mezzo metro a quote intorno a 2.000

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Le precipitazioni dei giorni scorsi in Piemonte, in esaurimento secondo l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), con qualche residuo nel Biellese e la prospettiva di passare dalle attuali nuvole e nebbie a sole e vento dalla domenica, hanno portato la quota neve a mezzo metro nelle località intorno ai 2.000 metri di altitudine.

In provincia di Torino, ai 2.020 metri di Sestriere la neve al suolo stamattina è di 54 centimetri (dato non validato delle 9.30), con temperatura di -2,5 gradi, rispetto ai 42 centimetri (dato validato di ieri alle 8), secondo Meteo3R, applicazione nata dalla collaborazione tra le Regioni Piemonte, Val d'Aosta e Liguria. A Pragelato, al Trampolino a Valle a 1.525 metri di quota ieri il dato era di 33 centimetri di neve e quello non ancora validato di oggi di 46 centimetri, con -1,5 gradi di temperatura. Neve oltre i 30 centimetri sulle Alpi Marittiìme, nel Cuneese, con temperature anche vicine a -3 gradi. Sopra Ceresole Reale, ai 2.304 metri del Lago Agnel, ieri c'erano 47 centimetri di neve e il dato provvisorio di stamattina è di 57 centimetri, con temperatura intorno ai 2 gradi. Nel Vercellese, ai 2.410 metri di Alagna Valsesia i centimetri di neve ieri era 58 e stamattina il dato provvisorio è di 60, con temperatura di -4,1. Nel Verbano, ai 2.453 metri di Formazza il dato della neve è di 76 centimetri e una temperatura di -5,8 gradi. (ANSA).