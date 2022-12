In corso la convalida dell' arresto per moglie e figlia Panzeri

(ANSA) - BRESCIA, 10 DIC - E' in corso davanti alla Corte d'Appello di Brescia l'udienza di identificazione, ossia la convalida dell'arresto, di Maria Colleoni e Silvia Panzeri, moglie e figlia dell'ex eurodeputato Antonio Panzeri, fermate ieri sera nell'abitazione di famiglia a Calusco d'Adda (Bergamo) in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Le due donne rispondono di favoreggiamento nell'ambito dell'inchiesta di Bruxelles per corruzione e riciclaggio, con vincolo di associazione per delinquere che ha portato agli arresti lo stesso Panzeri e altre persone. (ANSA).