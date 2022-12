Ponte dell'Immacolata, città prese d'assalto dai turisti

VERONA

Nel primo giorno del ponte dell'Immacolata Verona è stata presa d'assalto dai turisti. Già prima delle 13 erano esauriti tutti i parcheggi del centro e poco dopo si è superata la soglia delle 30mila presenze ai mercatini per il Natale nelle piazze del centro storico della città scaligera. A causa della eccessiva pressione della folla, la Polizia locale unitamente a personale volontario della Protezione civile, ha attuato il senso unico pedonale lungo le principali vie del centro, all'Arena e alla Casa di Giulietta.

NAPOLI

A San Gregorio Armeno, la strada dei presepi, sono state accese le luminari natalizie. I tantissimi turisti che già affollano le strade del Centro storico della città si potranno così godere le giornate di festa vivendo a pieno l'atmosfera del Natale.

TORINO

Molti i turisti in giro anche per il centro storico di Torino per il ponte dell'Immacolata.