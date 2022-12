Imbarco negato a disabile a Bergamo, Enac emana ordinanza

Non ha potuto prendere il suo volo da Orio al Serio (Bergamo) a Bordeaux perchè la batteria della sua carrozzina elettrica "che ha il voltaggio ammesso, non può essere portata in volo, perché ha uno sticker con scritto e-bike": è quanto ha scritto sulla sua pagina Instagram Valeria Roberta Vetrano, disabile attaccando Ryanair che lunedì scorso l'ha respinta al check in.

"Mi viene detto che la batteria non è originale - scrive - sostengono che avrei assemblato il mezzo (eh?!?). A questo punto presento la certificazione del costruttore. Niente da fare. Mi dicono di lasciare la parte motorizzata a terra (chiamata Stricker), se voglio partire (nota per il lettore: questi mezzi non funzionano come carrozzine manuali se si stacca la parte anteriore), insomma Ryanair ha la soluzione per tutto: lascia la carrozzina, vai a piedi! Che buona idea!!! Perché non ci ho pensato prima?!?" La signora Vetrano ha dneunciato inoltre che "l'assistenza disabili sparisce dopo dieci minuti e mi lascia appesa" e aggiunge che "quella che è sempre stata una bella routine, viaggiare, vedere i miei amici, è diventata un'impresa inaccessibile per me (grazie Ryanair)".

"Dobbiamo purtroppo ancora registrare un caso di imbarco negato a una passeggera con mobilità ridotta - ha commentato il Presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma - Appena ne abbiamo avuto notizia siamo subito intervenuti sollecitando i direttori di aeroporto affinché assicurino con una loro ordinanza la piena tutela dei diritti dei passeggeri".

"Per quanto riguardo lo specifico caso di Valeria Roberta Vetrano - conclude Di Palma - sono in corso accertamenti per verificare la possibile responsabilità del vettore".