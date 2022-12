Gualtieri, pannelli solari per albero Natale? Messaggio giusto

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - "Penso che abbiamo fatto la scelta giusta, è una scelta di sostenibilità, pratica ma anche simbolica perché siamo in un momento in cui l'Europa vede l'orrore della guerra sul suo territorio, tante città e case in Ucraina sono senza elettricità, abbiamo un prezzo dell'energia molto alto: abbiamo il dovere di promuovere le energie rinnovabili". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di una iniziativa a Piazza Navona, commentando le critiche mosse tra gli altri da Vittorio Sgarbi all'albero di Natale di Piazza Venezia alimentato da pannelli solari, ritenuti antiestetici. "Noi così - ha proseguito Gualtieri - diamo un contributo alla transizione scegliendo di avere le luci e non un Natale al buio, ma alimentandole in modo sostenibile. Diamo un segnale concreto ma anche simbolico, importante - ha concluso - per un drastico salto di qualità. Siamo in tempi straordinari, e questo albero dà questo messaggio, che ritengo importante".

(ANSA).