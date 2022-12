Saman: la prossima udienza fissata per il 15 dicembre

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - E' stata fissata per il 15 dicembre, secondo quanto si apprende, la prossima udienza in Pakistan per Shabbar Abbas, il padre di Saman arrestato il mese scorso nella provincia del Punjab.

L'udienza che era in programma oggi è saltata per l'assenza di un giudice istruttore. Durante la scorsa udienza del 24 novembre erano stati consegnati al suo avvocato i documenti ricevuti dal governo italiano per studiare il caso. (ANSA).