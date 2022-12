Lazio: 15 dicembre annuncio candidato FdI con Meloni

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "In occasione del decennale di FdI il 15 dicembre verrà ufficializzata la candidatura alla presidenza della Regione Lazio". Lo ha annunciato il consigliere (rpt: consigliere) di FdI in Regione Lazio Giancarlo Righini. "Lo vogliamo fare in un momento per noi celebrativo, alla presenza di Giorgia Meloni e la nostra dirigenza nazionale. Un momento solenne, il migliore per una candidatura cosi importante e prestigiosa che ha l'obiettivo di vincere nel Lazio", ha aggiunto Righini. (ANSA).