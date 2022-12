Associazione, solo 5% affidi a coppie omosessuali 15% a single

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Da marzo 2017 a oggi l'associazione M'aMa-Dalla Parte dei Bambini - nata per promuovere la cultura dell'affido e dell'adozione - su mandato di Servizi sociali e Tribunali dell'intero territorio nazionale ha collocato in famiglie affidatarie/adottive 180 minori con bisogni speciali.

Solo il 5% di queste erano coppie omosessuali, e solo il 15% single.

M'aMa ha un database nazionale di 5000 famiglie affidatarie di cui il 25% è costituito da coppie dello stesso sesso e single, target inutilizzato dagli Enti che hanno in carico i minori.

"A questo punto preghiamo le Istituzioni, nel rispetto di quei minori che scrivono al Giudice di volere festeggiare il loro 18° compleanno nella "normalità di una casa" e non in una comunità, di prendere atto delle diverse forme familiari esistenti (omo e monogenitoriali) per garantire ad ogni bambino il diritto di crescere nella famiglia giusta per lui.

La struttura familiare non ha nulla a che fare con la capacità genitoriale. E' vero, il bambino ha bisogno di far riferimento al ruolo paterno e a quello materno ma non è detto che questi si identifichino necessariamente con il genere maschile e quello femminile", dicono le promotrici della rete delle 'Mamme Matte'.

Per questo M'ama invita le 'famiglie matte' in coppia omossessuale o single ad iscriversi al gruppo Fb single, gay e affido-affidiamoci reteMammeMatte quale spazio virtuale e protetto di confronto operativo. (ANSA).