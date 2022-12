Maltempo: temporali e tromba d'aria in Salento, danni

(ANSA) - LECCE, 04 DIC - Una tromba d'aria si è abbattuta durante un violento temporale in Salento provocando danni. Nella zona da ieri sera alle ore 20, e fino alla stessa ora di oggi, c'è l'allerta arancione per temporali e vento di burrasca. I comuni maggiormente interessati sono Ugento, Lequile, San Pietro in Lama, Carmiano, Campi salentina e Novoli. Alcuni alberi sono finiti sugli immobili vicini o sono caduti sulle auto in sosta, alcune tensostrutture sono state pesantemente danneggiate, i muretti abbattutti assieme ai segnali stradali e ai pali dell'elettricità e sono stati allagati alcuni scantinati. Non si registrano finora danni alle persone. A Novoli è finita in strada la copertura impermeabilizzante del lastrico solare della Rsa 'Villa Elena' e sono state danneggiate le tensostrutture della Fòcara, la grande piramide composta da fascine di vite a cui, a metà gennaio, viene appiccato il fuoco in onore di Sant'Antonio Abate e che diventa il più grande falò del Mediterraneo. Grande lavoro, quindi, da ieri sera per i vigili del fuoco costantemente impegnati su tutto il territorio. In questo momento le squadre sono ancora impegnate in attività di soccorso. (ANSA).