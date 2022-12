La nave Geo Barents salva 74 migranti su un gommone

Intorno alle 17 di oggi i team di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents hanno effettuato il primo salvataggio della nuova missione: 74 persone (molte donne e minori). Sono partiti dalla Libia ieri notte a bordo di un gommone sovraffollato e instabile. I sopravvissuti, informa Msf, sono esausti dopo aver trascorso 15 ore in mare in condizioni meteo avverse. Ora sono tutti al sicuro sulla Geo Barents e ricevono le cure necessarie dal team a bordo. La Geo Barents, ripartita il 1 dicembre, era una delle navi coinvolte nel braccio di ferro con il Governo per l'approdo a Catania.