Allagamenti in Maremma, chiusa strada a Manciano

(ANSA) - MANCIANO (GROSSETO), 04 DIC - A causa del forte maltempo che si è abbattuto questa mattina è stata chiusa temporaneamente la strada regionale Sr74 tra Sgrilla e Sgrillozzo per allagamento nel territorio di Manciano (Grosseto), in Maremma. Lo rende noto l'Amministrazione comunale segnalando che "ci sono diversi torrenti in piena: il fosso del Fiascone e il fosso del Mazabù sono stati chiusi perché l'acqua è sopra al livello massimo".

Il traffico è deviato sulle provinciali 101 e 102 alla rotatoria Sgrilla e all'incrocio Sgrillozzo. Sul posto la polizia municipale e le squadre di Protezione civile. (ANSA).