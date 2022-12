Ad Ischia allerta meteo gialla prorogata fino alle 16 di domani

(ANSA) - NAPOLI, 03 DIC - L'allerta meteo con criticità gialla in vigore da ieri alle 16 per Ischia e altre zone della fascia costiera partenopea è prorogata fino alle 16 di domenica.

Lo rende noto il direttore della protezione civile campana, Italo Giulivo.

Da ieri alle 16, quando è scattata l'allerta meteo gialla, ci sono stati a Ischia valori bassi di pioggia: lo rende noto il direttore della Protezione civile campana Italo Giulivo. Il pluviometro di Ischia ha registrato finora 23 mm di pioggia, gli altri tre solo una decina di millimetri. La perturbazione in corso "ha riguardato marginalmente Ischia". In ogni caso l'allerta, diffusa ieri per 24 ore, è stata appena prorogata fino alle 16 di domani, domenica. (ANSA).