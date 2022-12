Covid: mail di Fontana il 28/2/2020, non allargare zona rossa

(ANSA) - MILANO, 02 DIC - Sarebbe stata la Regione Lombardia a chiedere alla Protezione civile, alla Segreteria della Presidenza del Consiglio, del Ministero dello Sviluppo economico e dell'Interno di non prevedere misure da 'zona rossa' all'inizio della pandemia nel Bergamasco, tra le zone più colpite dal Covid durante la prima ondata.

La Regione Lombardia avrebbe sollecitato il mantenimento delle misure più blande rispetto a quelle degli 11 Comuni chiusi previste nell'Ordinanza del 23 febbraio del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in una email che, secondo l'edizione online del quotidiano Domani, sarebbe partita alle 16.59 del 28 febbraio 2020 dalla casella di posta elettronica del presidente Attilio Fontana con oggetto: 'Urgente - proposte misure contenimento della diffusione del Coronavirus ordinanza integrazione medie e grandi strutture di vendita'.

La mail fa parte degli atti dell'inchiesta della Procura di Bergamo, della quale si attende la chiusura delle indagini.

Allegato alla email, spiega ancora 'Domani', c'è un documento dal titolo 'Piano di Regione Lombardia per il contenimento della diffusione del coronavirus'. Il primo capitolo si intitola 'Cosa abbiamo capito' e contiene due affermazioni: "Il virus clinicamente non dà problemi o comunque è facilmente risolvibile" e "Dalle prime evidenze ogni paziente con Coronavirus trasmette il virus ad altre due persone R0=2".

"Prendiamo atto delle dimenticanze che sono state contenute nel servizio dove non si scrive quel dettaglio che la diffusione del virus 'era sotto controllo clinicamente' e gli ospedali non erano ancora sotto pressione", ha replicato il presidente Fontana. "È chiaro - ha aggiunto - che se ci si dimentica di una piccola parola fondamentale poi si può dare un'interpretazione...".

Per il candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino. "Fontana ha colpevolmente giocato con la vita dei lombardi e si è dimostrato palesemente inadeguato nella gestione dell'emergenza, arrivando a minimizzare una situazione che era già fuori controllo". (ANSA).