Mondiali: Spagna, Giappone, Germania e Costarica in corso per gli ottavi

E' ancora tutto possibile nel gruppo E dei Mondiali di calcio in Qatar. Nella doppia sfida di stasera Costarica-Germania e Giappone-Spagna in palio c'è l'accesso agli ottavi. La prima del girone affronterò la Croazia, mentre la seconda se la vedrà con la sorpresa Marocco.

Il compito più difficile spetta alla Germania costretta a vincere, meglio se con un risultato largo, contro la Costarica. Ai centroamericani, se il Giappone dovesse perdere con la Spagna, potrebbe andare bene anche un pareggio. Il Giappone, in caso si pareggio con le 'furie rosse', dovrebbe confidare in una sconfitta o un pareggio della Germania o anche un vittoria tedesca purché non sia per più di un gol di scarto. In questo ultimo caso, in base al regolamento dei Mondiali, si andrebbe a contare il numero di cartellini gialli che, in base al fair play, assegnerebbe il passaggio del turno alla squadra che ne ha presi di meno.

La Spagna, da un punto di vista teorico, potrebbe qualificarsi addirittura perdendo la partita nel caso in cui Germania e Costarica pareggiassero la loro: passerebbe il turno come seconda alle spalle del Giappone.

In sintesi, tutte e quattro le squadre hanno interesse a vincere la propria partita per essere certi del passaggio del turno e di accedere agli ottavi.