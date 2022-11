Maltempo: prima neve di stagione in Sardegna

(ANSA) - NUORO, 30 NOV - Arriva la prima neve di stagione nel Nuorese. Il paese più vicino al Gennargentu, Fonni, stamattina si è svegliato con le vette del Bruncuspina imbiancate.

I fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa sopra i 1400 metri nella notte quando le temperature sono scese intorno allo zero.

Stamattina ancora temperature rigide in montagna dove la colonnina di mercurio segna 1 grado, mentre in paese splende il sole e le temperature si sono alzate. (ANSA).