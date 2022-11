Maltempo: allerta arancione in Salento

(ANSA) - BARI, 30 NOV - Allerta arancione in Salento e gialla nel resto della Puglia a partire dalle 14 di oggi e fino alle prossime 30 ore per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento: è quanto emerge dal bollettino diramato dalla Protezione civile regionale.

Sono previste precipitazioni "da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore più meridionale della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente moderati".

Inoltre sono attese precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale sui restanti settori della regione, con quantitativi cumulati deboli".

Sono previsti anche "venti da forti a burrasca nord-orientali sulla Puglia meridionale, tendenti ad attenuazione". (ANSA).