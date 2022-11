Madre denuncia su Facebook la violenza subita dalla figlia

(ANSA) - PAVIA, 30 NOV - Ha raccontato su Facebook la violenza che avrebbe subito la figlia, una ragazza di 25 anni.

Il fatto, accaduto alcune sere fa a Voghera (Pavia), è stato denunciato alla polizia che ha avviato un indagine.

"Mia figlia è stata presa in trappola da un uomo, caricata in macchina e violentata per un'ora - spiega la madre su FB -.

State attenti". Un post che ha deciso di pubblicare per "evitare che succeda ad altre donne".

La 25enne, secondo il racconto fornito al commissariato di Voghera (Pavia), sarebbe stata avvicinata da un uomo di una cinquantina d'anni: una persona che conosce perché lavorerebbe con il padre. Un uomo di cui si fidava e che si sarebbe offerto di accompagnarla in auto a casa. Ma una volta salita in macchina, il conducente avrebbe raggiunto una zona periferica della città e sarebbero iniziate le violenze, La giovane, madre di due bambini, ha raccontato di essere riuscita a chiamare al telefono il padre che ha avvisato la polizia. (ANSA).