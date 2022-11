Disabili:Locatelli,sinergia associazioni ed enti Terzo Settore

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 30 NOV - "Credo ci sia bisogno di un sostegno alle reti tra associazioni che deve diventare sinergia tra associazioni, enti del Terzo Settore e istituzioni". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in visita alla Casa di cura 'stazione climatica Bianchi' a Portici (Napoli).

"Io sono profondamente convinta che questa possa essere la carta vincente per dare risposte piu' rapide e piu' mirate.

Quindi, il confronto costante con chi opera sul territorio dal punto di vista dei servizi e da quello delle attivita', perché molti si organizzano anche con attività ludico-ricreative e sportive che interessano il Terzo Settore che devono essere valorizzate perche' anche quelle fanno parte della vita dignitosa di una persona".

Dopo aver incontrato il personale della struttura, la ministra si e' trattenuta a lungo nella sala con le apparecchiature di intelligenza artificiale. (ANSA).