A Bormio e Livigno si pedala per le luci

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - A Bormio (Sondrio) e a Livigno (Sondrio) i turisti potranno pedalare su biciclette collegate a dinamo e contribuire a produrre l'energia necessaria a illuminare i due grandi alberi di Natale presenti nei rispettivi centri cittadini, oltre ad alcune altre luminarie. L'iniziativa di "sostenibilità condivisa" delle due famose località sciistiche della Valtellina, dove già nello scorso ottobre era stato annunciato un piano di contenimento degli addobbi festivi per via del caro-bollette, è riportata oggi dal Corriere della Sera.

L'idea è nata da un gruppo di studenti di un istituto di Bormio e in breve stata adottata. "Abbiamo stimato un risparmio di circa 50mila euro", ha detto Remo Galli, sindaco di Livigno.

(ANSA).