Migranti: Mosap, 'minori accampati in Commissariato,è assurdo'

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "La situazione del commissariato San Basilio che ospita da dieci giorni, due minori nordafricani, in condizioni precarie di igiene e comodità, è davvero al limite dell'assurdo. Nonostante le premure e le attenzioni dei colleghi, per i ragazzini ad oggi non è stata trovata alcuna sistemazione idonea". Lo afferma Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia Mosap, in riferimento ai dieci minori non accompagnati che il 18 novembre scorso si sono presentati al commissariato San Lorenzo e successivamente smistati tra i distretti di PS, tra cui due a San Basilio.

"I ragazzini sono accampati in condizione disumana, costretti a dormire sulle panche, perché non ci sono alloggi o stanze idonee per ospitarli. Il comune - dice Conestà - non è riuscito ancora a collocarli. I colleghi sono stati distolti dall'impegno su strada per vigilare sui minori, con un impatto negativo sulla sicurezza del territorio. In una realtà dove il personale è già carente, non ci si può permettere di destinare risorse dal pronto intervento a mansioni che di fatto non competono alla Polizia. Ci appelliamo al sindaco Gualtieri - conclude - affinché trovi quanto prima una sistemazione idonea per questi ragazzini e le loro esigenze". (ANSA).