Fuga di gas, esplosione in una casa: due feriti a Matera

(ANSA) - MATERA, 26 NOV - Un'esplosione, causata quasi sicuramente da una fuga di gas, è avvenuta poco fa a Matera in un appartamento in via Torino, al rione Villa Longo: sono rimaste ferite due persone.

I feriti - un uomo e una donna - sono stati trasportati dal 118 "Basilicata soccorso" all'ospedale Madonna delle Grazie della Città dei Sassi. Sul posto sono al lavoro Carabinieri, Vigili urbani e Polizia locale. Le altre persone che vivono nella palazzina saranno sgomberate a breve. Alcuni residenti nella palazzina dove c'è stata l'esplosione, poco prima, avevano segnalato un forte odore di gas. (ANSA).