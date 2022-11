Abusivi di "Pizzofalcone", consigliere regionale sotto scorta

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - E' stata disposta la scorta per il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, che da anni si batte contro la criminalità organizzata. La decisione è stata presa, in particolare, dopo l'aggressione di cui è stato vittima nelle scorse settimane, quando Borrelli è stato investito da uno scooter nei pressi della sua abitazione.

Nei confronti del presunto responsabile dell'investimento, una persona che occupa abusivamente un appartemento in un edificio che si affaccia si via Egiziaca a Pizzofalcone, è stato emessa una misura cautelare.

Una tutela di diversa natura rispetto a quella concessa al consigliere regionale è stata anche dispsta nei confronti di alcuni suoi familiari e anche al prococo che si rese protagonista tempo fa di un'omelia contro i cosiddetti "abusivi della camorra". (ANSA).