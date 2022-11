Omicidi Roma: inquirenti valutano la pianificazione dei delitti

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Verificare se i tre omicidi commessi da Giandavide De Pau siano stati "pianificati" e premeditati. E' questa la pista investigativa intrapresa in queste ore dagli inquirenti, coordinati dalla Procura di Roma. I dati raccolti farebbero, infatti, immaginare che l'azione di morte del 51enne, ex autista del boss di camorra Michele Senese, sia partita con l'intenzione di uccidere la mattina del 17 novembre. A conferma di ciò il fatto che nelle telecamere, prima del duplice delitto delle due donne cinesi, appare completamente travisato. Un "travestimento" scelto dall'uomo forse per non farsi riconoscere e non essere identificato. (ANSA).