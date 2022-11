Eitan: legale bambino, ci costituiremo parte civile

(ANSA) - PAVIA, 24 NOV - "Ci costituiremo parte civile per tutelare sino in fondo l'interesse di Eitan. È una vicenda tragica, che doveva essere evitata e che purtroppo l'ha visto coinvolto". Lo ha dichiarato l'avvocato Fabrizio Ventimiglia che rappresenta Eitan nel procedimento, prima di entrare nell'ufficio del gup di Pavia, Pietro Balduzzi, per l'inizio dell'udienza preliminare a carico di Shmuel Peleg, nonno materno del bambino unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, e di Gabriel Alon Abutbul, autista e presunto complice.

Entrambi sono accusati di sequestro aggravato, sottrazione di minore all'estero e appropriazione indebita del passaporto per la vicenda del presunto rapimento del piccolo avvenuto l'11 settembre del 2021, quando aveva 6 anni e fu portato in Israele.

Il bambino tornò in Italia su decisione dei giudici di Tel Aviv.

L'avvocato Ventimiglia. "Mi auguro che si possa giungere ad un accordo, nell'interesse del bambino - ha aggiunto il legale -.

Oggi Eitan sta seguendo un suo percorso di recupero, nel quale va tutelato così come per il suo futuro scolastico" (ANSA).