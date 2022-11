Turista muore travolta da un'onda in costiera amalfitana

(ANSA) - SALERNO, 23 NOV - Una turista straniera, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta travolta da un'onda mentre stava fotografando la mareggiata in corso nel fiordo di Furore, località della costiera amalfitana. Con lei si trovava anche il marito, che è finito in mare ma è stato tratto in salvo. (ANSA).