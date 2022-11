Due morti per il maltempo sulla Costiera campana

Una turista straniera, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta travolta da un'onda mentre stava fotografando la mareggiata in corso nel fiordo di Furore, località della costiera amalfitana. Con lei si trovava anche il marito, che è finito in mare ma è stato tratto in salvo.



Un 34enne è morto probabilmente folgorato ieri sera intorno alle 21,30 a Marina di Seiano, caratteristico borgo di Vico Equense, un'altra nota località turistica della Costiera sorrentina. I carabinieri hanno acquisito le immagini di un sistema di video sorveglianza della zona e stanno ascoltando alcune persone presenti al momento della tragedia e che hanno anche prestato i primi soccorsi al 34enne. Secondo le prime informazioni l'uomo stava passeggiando quando è stato colpito dalla scarica elettrica che, secondo un'altra ipotesi al vaglio dei militari della locale stazione, potrebbe anche essere partita da una cabina che si trova nelle vicinanze del punto dove l'uomo, un disoccupato che saltuariamente si occupava di svolgere dei lavoretti sulle barche, ha trovato la morte.

Agenzia ANSA Maltempo, Mose salva Venezia, trombe d'aria in Sardegna - Cronaca Il maltempo ha colpito tutta la penisola. Il Mose sta difendendo Venezia dalla terza mareggiata più grave della storia della città. In Sardegna una tromba d'aria ha colpito l'Oristanese e in poche ore sono caduti quasi 50 mm di pioggia. Situazione critica anche sul litorale romano e in Campania