De Pau fece video durante omicidio donne cinesi

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Due video fatti con il cellulare in cui De Pau ha ripreso le fasi dell'omicidio delle due donne cinesi avvenuto in via Riboty a Roma la mattina del 17 novembre scorso. Il raccapricciante dettaglio emerge dall'ordinanza cautelare emessa dal Gip della Capitale con cui dispone il carcere per il 51enne. Si tratta di video trovati nel telefono dell'indagato dagli inquirenti coordinati dalla Procura di Roma.

L'uomo aveva lasciato il telefono nell'appartamento prima di recarsi in via Durazzo dove è avvenuto il terzo delitto. (ANSA).