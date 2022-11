AccadeOggi

BOLOGNA - Tecnopolo ore 11.00 Il presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla cerimonia di inaugurazione del supercomputer europeo Leonardo

BERGAMO - Fiera ore 11.15 Assemblea dell'Anci, intervento in videocollegamento della presidente del Consiglio Meloni

ROMA - Senato, Sala Zuccari ore 15.00 Presentazione della relazione conclusiva della commissione d'inchiesta sul femminicidio, con gli interventi del presidente del Senato e della presidente del Consiglio Meloni

ROMA - Palazzo Chigi ore 18.00 Consiglio dei ministri

ROMA - Senato, Aula ore 10.00 Dibattito sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

ROMA - Villa Miani ore 9.30 Coldiretti-Ambrosetti, Forum internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, presentazione del Rapporto Censis 'Gli Italiani e il cibo nelle crisi e oltre' con il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Lollobrigida

BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri dell'Energia

BARCELLONA - Ue, riunione a livello dei ministri degli Esteri dell'Unione per il Mediterraneo

BRUXELLES - Ue, il commissario all'Economia Gentiloni interviene all'European Policy Centre 'The Maastricht Dialogues' - EU Economic Governance in a Time of Crisis

GINEVRA - Consiglio dei diritti umani sull'Iran

CITTÀ DEL VATICANO - Tribunale vaticano ore 9.30 Nuova udienza del processo sulla gestione dei fondi della Santa Sede

AL WAKRAH (QATAR) - Stadio Al Janoub ore 11.00 Coppa del Mondo, Svizzera-Camerun, fase a gironi A

L RAYYAN (QATAR) - Stadio Education City ore 14.00 Coppa del Mondo, Uruguay-Corea del Sud, fase a gironi

DOHA (QATAR) - Stadium 974 ore 17.00 Coppa del Mondo, Portogallo-Ghana, fase a gironi

LUSAIL (QATAR) - Lusail Iconic Stadium ore 20.00 Coppa del Mondo, Brasile-Serbia, fase a gironi

MALAGA - Tennis, finali di Coppa Davis