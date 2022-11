Maltempo: oltre 50mm di pioggia in poche ore in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 NOV - Quasi 50 mm di pioggia caduta nel sud est della Sardegna, poco meno nel Sulcis, Medio Campidano e nel Nuorese, raffiche di vento che superano i 50 km/h: l'Isola è stata colpita violentemente dal maltempo dopo alcune settimane di clima primaverile.

Confermata l'allerta rossa nell'Oristanese, una delle aree più colpite con nubifragi a Bosa, dove è anche esondato il fiume Temo, mentre non si contano più gli alberi e i pali della luce o insegne divelte dal vento.

In queste ore preoccupa anche la pioggia incessante sulla città metropolitana di Cagliari: la municipalità di Pirri è osservata speciale e già da ieri sono state emessi gli avvisi e le norme di comportamento in caso di allagamenti.

Decine gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco, che in alcuni casi - come nell'Oristanese - hanno dovuto richiamare in servizio uomini e donne a riposo o di riserva. (ANSA).