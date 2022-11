Maltempo: allagamenti e frane nell'Oristanese

(ANSA) - ORISTANO, 22 NOV - L'ondata di maltempo che si sta abbattendo in queste ore sull'Italia non sta dando tregua alla Sardegna, al centro di una forte perturbazione atlantica che ha fatto scattare l'allerta rossa nell'Oristanese già da ieri sera, con le prime piogge che hanno creato disagi soprattutto nella provincia. La situazione più grave a Bosa, con l'allagamento delle strade cittadine del centro del paese: il sindaco Piero Franco Casula, dopo avere già da ieri chiuso tutte le scuole, ha anche emanato un'ordinanza che vieta ai cittadini di soggiornare ai piani bassi delle abitazioni delle aree a rischio, per rischio esondazione del fiume Temo che attraversa la cittadina del nord ovest della Sardegna. Nella zona anche smottamenti e frane, come a Montrestra.

In tutto l'Oristanese è stato un super lavoro per i vigili del Fuoco che hanno inviato tutte le squadre per interventi di pali della luce divelti, alberi sradicati e capannoni scoperchiati dal vento. Ad Assolo, dove si è verificato un black out elettrico, è stato anche installato un gruppo elettrogeno in casa di una donna che ha necessità del respiratore automatico collegato alla rete.Attualmente ci sono ancora 14 interventi in coda.

Piogge incessanti anche le Cagliaritano e nel Sulcis: a Iglesias alberi e cartelli stradali sono finiti sulle auto., ma al momento non si registrano feriti. Interventi dei vigili del fuoco anche a Carbonia e San Vito. (ANSA).