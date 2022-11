Magistrati contro il decreto anti rave: 'troppo vaga'

"La norma che introduce il criterio del pericolo per l'ordine pubblico, la salute pubblica e l'incolumità è troppo generica, troppo vaga" e, per questa sua "vaghezza", "rischia di non raggiungere il suo obiettivo: soprattutto non viene in alcun modo descritto il pericolo a cui fa riferimento". Ad affermarlo è il presidente dell'Anm (Agenzia Nazionale Magistrati), Giuseppe Santalucia, commentando la norma anti-rave, contenuta nel primo decreto del governo Meloni, durante la sua audizione in Commissione Giustizia del Senato.

Si tratta, ha argomentato Santalucia, di "una anticipazione eccessiva della soglia della punibilità. Il riferimento al pericolo di uno scollamento dal principio di materialità del reato e di tassatività della fattispecie. Peraltro, la costruzione intorno al concetto di invasione arbitraria, tipico della tutela del patrimonio, compromette il raggiungimento delle finalità di tutela sottese all'intervento d'urgenza".

"Forti dubbi sulla sussistenza dei requisiti di necessità grave e urgenza" che giustificano il ricorso al decreto legge, a maggior ragione di fronte alla "eterogeneità" del contenuto del provvedimento" sono stati espressi anche dal presidente dell'Unione delle Camere penali Giandomenico Caiazza. "Un buon legislatore dovrebbe evitare la promulgazione di leggi facilmente esposte a successivi incidenti di costituzionalità" ha avvertito il leader dei penalisti.