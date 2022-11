Cc Levante, Falanga condannato a 5 anni e 3 mesi

(ANSA) - PIACENZA, 22 NOV - È di 5 anni e tre mesi di reclusione la pena che la corte di Appello di Bologna ha stabilito per Giacomo Falanga, uno dei cinque carabinieri della stazione Levante di Piacenza finito a processo insieme ai colleghi per vari reati, e che in primo grado era stato condannato a sei anni di reclusione dal tribunale di Piacenza lo scorso luglio. La precisazione della corte di Appello arriva il giorno seguente la sentenza pronunciata anche per gli altri ex carabinieri della Levante a causa di un errore nel dispositivo letto dai giudici al termine dell'udienza. Dunque anche per Falanga, difeso dall'avvocato Daniele Mancini, è stata applicata una lieve riduzione di pena. (ANSA).