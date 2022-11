Omicidi Roma:notte in carcere De Pau,in settimana dal gip

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Ha trascorso la prima notte nel carcere di Regina Coeli, Giandavide De Pau, l'uomo di 51 anni fermato per i tre femminicidi avvenuti a Roma giovedì scorso.

Per lui l'udienza di convalida verrà fissata la prossima settimana, non prima di martedì dopo che il pm titolare del fascicolo formalizzerà la richiesta al gip. La Procura, al momento, non contesta la premeditazione nel reato di omicidio plurimo aggravato. L'uomo ieri è stato interrogato in Questura per oltre sette ore confermando di essere stato nell'appartamento delle due donne cinesi in via Riboty ma aggiungendo di non ricordare altro oltre che "al molto sangue" presente nell'abitazione. De Pau, attualmente in cura presso un Sert e sotto terapia farmacologica per una patologia psichiatrica, ha negato di essersi recato in via Durazzo teatro del terzo omicidio ai danni di una prostituta colombiana di 65 anni. Anche in questo ambito ieri sono state effettuate una serie di perquisizioni dagli uomini delle forze dell'ordine.

