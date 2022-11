Omicidi Roma: domani verranno disposte le autopsie

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Domani verrà affidato l'incarico al medico legale per eseguire le autopsie delle tre donne uccise giovedì a Roma. Secondo la Procura di Roma l'autore dei delitti è Giandavide De Pau, attualmente in stato di fermo nel carcere di Regina Coeli. L'atto istruttorio verrà effettuato all'istituto di medicina legale del Gemelli dove si trovano le tre salme. Obiettivo di chi indaga è tentare di accertare che le ferite sui corpi delle tre prostitute, una donna colombiana di 65 anni e due ragazze asiatiche, ancora non identificate ma probabilmente cinesi, siano state provocate dalla stessa lama, tipo stiletto. (ANSA).